Haber Giriş: Kaynak: DHA
Ömer Çelik: Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz
[Fotoğraf: AA]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'e demir almasına ilişkin, "Akdeniz'den güzel haberler bekliyoruz" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Akdeniz'in röntgenini çekmek için demir aldığını duyurduğu mesajını paylaştı.
Çelik, kendi mesajında ise "Yolun açık olsun Oruç Reis. Akdeniz’den güzel haberler bekliyoruz. Milletimizin hak ve menfaatlerini tavizsiz savunacağız" dedi.
Yolun açık olsun #OruçReis— Ömer Çelik (@omerrcelik) October 12, 2020
Akdeniz’den güzel haberler bekliyoruz.
Milletimizin hak ve menfaatlerini tavizsiz savunacağız. https://t.co/UWWfpuOwWD
Etiketler: oruç reis Ömer Çelik doğu akdeniz ak parti sözcüsüSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:27
Sıradaki Haber
Akar: Oruç Reis planlı faaliyetlerini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz