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Akar: Oruç Reis planlı faaliyetlerini sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanı Akar, Oruç Reis'in planlı, programlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde araştırma gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın ateşkes ihlallerine ilişkin konuştu. Akar'ın gündeminde yeni NAVTEX ilanı da vardı.
Oruç Reis'in planlı, programlı bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Akar, Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde araştırma gemilerine gerekli refakat ve korumayı sağlayacaklarını söyledi.
Akar, Ermenistan'ın Gence'ye saldırısıyla ilgili, "Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler. Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var." ifadesini kullandı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 13:42
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