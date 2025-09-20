Açık 22.5ºC Ankara
Gündem
AA 20.09.2025 13:26

Sosyal medyada kızını oynatarak para kazanan baba gözaltına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada kızını oynatarak para kazandığı iddia edilen babanın gözaltına alındığını açıkladı.

Sosyal medyada kızını oynatarak para kazanan baba gözaltına alındı

Bakanlığın açıklamasında, bazı basın yayın organlarında "Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Söz konusu görüntülerle ilgili emniyet birimlerince adres tespitinin yapılmasıyla ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan çocuğumuz, sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs, emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Medya TikTok
