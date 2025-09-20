Az Bulutlu 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 20.09.2025 12:46

Filenin Efeleri çeyrek finale yükseldi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Filenin Efeleri çeyrek finale yükseldi

Ayrıntılar geliyor...

Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yine Filistin'in sesi olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
İstanbul'da 442 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
12:57
TEKNOFEST heyecanı hafta sonu da devam ediyor
12:50
MEB, "Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu" yayımladı
12:50
Bilim insanları, yapay zeka yardımıyla bazı bakterileri yok edebilen virüsler üretti
12:45
Avrupa havalimanlarında siber saldırı
11:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda yine Filistin'in sesi olacak
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
Somali, artan güvenliğiyle turistlerin ilgi odağı haline geliyor
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ