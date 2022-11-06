Sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. Yarın ilk kura heyecanının yaşayacak şehirler Ardahan ve Şırnak olacak.

7 ve 16 Kasım tarihleri arasında Doğu Anadolu bölgesinde 7 ve Güneydoğu da 5 il olmak üzere toplam 12 ilde kura çekimleri yapılacak.

Kura çekimleri TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde yapılacak kura çekimlerinin tüm Türkiye'de 2023 yılının Mart ayında tamamlanması bekleniyor.