Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar 06:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sosyal konutta kura heyecanı başlıyor
[Fotograf: TRT Haber]
Sosyal konut kuruları yarın çekilmeye başlanacak. İlk kura heyecanı Ardahan ve Şırnak'ta yaşanacak.
Sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. Yarın ilk kura heyecanının yaşayacak şehirler Ardahan ve Şırnak olacak.
7 ve 16 Kasım tarihleri arasında Doğu Anadolu bölgesinde 7 ve Güneydoğu da 5 il olmak üzere toplam 12 ilde kura çekimleri yapılacak.
Kura çekimleri TOKİ'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
Noter huzurunda, şeffaf bir şekilde yapılacak kura çekimlerinin tüm Türkiye'de 2023 yılının Mart ayında tamamlanması bekleniyor.
Etiketler: Konut Sosyal Konut Projesi TOKİ Emlak
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