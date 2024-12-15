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TRT Haber 15.12.2024 10:30

Son bir haftada 459 bin 262 araç ve sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 milyon 835 bin 873 aracın denetlendiğini ve kurallara uymayan 459 bin 262 araç ve sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

Son bir haftada 459 bin 262 araç ve sürücüye işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 5-12 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 2 milyon 835 bin 873 araç kontrol edildiğini belirtti.

Bu kapsamda, denetimlerde mevzuata aykırı olarak çakar kullanan 89 sürücüye işlem yapıldı.

Hız ihlali yapan 112 bin 266, periyodik muayenesi yapılmamış 25 bin 417, sürücü belgesi olmadan araç kullanan 13 bin 624 ve zorunlu mali sigortası bulunmayan 8 bin 965 araç ve sürücüye işlem uygulanarak toplamda 459 bin 262 işlem kaydedildi.

Emniyet kemeri takmayan 781 bin kişiye işlem

2024 yılı boyunca yapılan "Emniyet Kemeri Kullanımı Denetimleri" kapsamında ise toplam 781 bin 481 işlem gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet kemeri kullanımının sürücü ve yolcuların can güvenliği için önem taşıdığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Lütfen can güvenliğimiz için emniyet kemerimizi takmaya özen gösterelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil." dedi.

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