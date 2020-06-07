Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 35 bin 335 test yapıldı. Bu kapsamda 914 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 2 bin 647 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 338 bin 593, toplam vaka sayısı 170 bin 132, toplam vefat sayısı 4 bin 692, toplam yoğun bakım hasta sayısı 613, toplam entübe hasta sayısı 274, toplam iyileşen hasta sayısı 137 bin 969 oldu.

"Tedbir azaldıkça tehdit artıyor"

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Filyasyon çalışmalarında, “Geçmiş olsun” ziyareti sebebiyle bir ilimizde 190 kişiye virüs bulaştığı tespit edildi. Bir diğer ilimizde, asker uğurlamasında, 58 kişi virüsle enfekte oldu. Yeni iyileşen hasta sayımız, 2 bin 647. Tedbir azaldıkça tehdit artıyor." dedi.