Haber Giriş: Kaynak: AA
Bahar Kalkanı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görev yaparken teröristlerin 26 Nisan'daki saldırısında yaralanan askerin, şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı askerin, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit düştüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
Etiketler: milli savunma bakanlığı bahar kalkanı harekatı msb şehitSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 19:05
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