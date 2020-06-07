Soylu, Hatay'da katıldığı İdlib İnsani Yardım Toplantısı'nın ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan İdlib'e gitti.

AFAD öncülüğünde, Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçan siviller için burada yapılan briket evleri inceleyen Soylu, insani yardım çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu'ya Hatay Valisi Rahmi Doğan, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz da eşlik etti.

Öte yandan, Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün sınırın öteki tarafında, İdlib’de bir dramı çıplak gözlerimle gördüm. Onlar da insan, biz de insan. Liderimizin, ülkemizin, insanımızın yaptıklarını görünce Allah’ım, iyi ki bu asil, merhametli, vicdanlı milletimizin bir ferdiyim. Şükürler olsun..." ifadelerini kullandı.