Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden bir kez daha maske ve eldivenlerin yere atılmaması hususunda bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenlerin, canlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu belirterek ,"Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için, çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin." ifadelerini kullandı.

KULLANILMIŞ KORONAVİRÜS MASKESİ ve eldivenler, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için, çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin. pic.twitter.com/ajDyUSUTYE — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020

Fahrettin Koca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajında da benzer ifadelerle vatandaşları uyarmıştı.