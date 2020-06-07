Sağlık Bakanı Koca bir kez daha uyardı: Maske ve eldivenleri yere atmayın
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabı üzerinden bir kez daha maske ve eldivenlerin yere atılmaması hususunda bir paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, kullanılmış koronavirüs maskesi ve eldivenlerin, canlı virüs taşıyabileceği için riskli olduğunu belirterek ,"Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için, çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin." ifadelerini kullandı.
KULLANILMIŞ KORONAVİRÜS MASKESİ ve eldivenler, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ için risklidir. Dışarıda, muhtemelen yenisini takmak için, çıkardığınız maske ve eldivenleri yere atmayın, çöpe atın. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken çevreyi de kirletmesine lütfen izin vermeyin. pic.twitter.com/ajDyUSUTYE— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020
Fahrettin Koca, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yayınladığı mesajında da benzer ifadelerle vatandaşları uyarmıştı.
Kullanılmış maske ve eldivenler, virüsle temas etmiş olabileceği, CANLI VİRÜS TAŞIYABİLECEĞİ İÇİN risklidir. Maske ve eldiveni rastgele bir yere atmayın. Çöpe atın. Bugün 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ. Salgın dünyayı bu denli etkilemişken bir de çevreyi kirletmesine izin vermeyelim. pic.twitter.com/8nm018JkPl— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 5, 2020