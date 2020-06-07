Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 36 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülkede COVID-19 kaynaklı toplam can kaybının 712'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 3 bin 45 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 101 bin 914'e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, bin 26 kişinin iyileşmesiyle şu ana kadar 72 bin 817 hastanın sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

En fazla vaka başkent Riyad'da

Bakanlık açıklamasında, 717 kişiyle en fazla vakanın Riyad'da görüldüğü; başkenti 623 vakayla Mekke'nin ve 352 vakayla Cidde'nin takip ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 5 Haziran'da yaptığı açıklamada, Cidde kentinde COVID-19 ile mücadele önlemlerinin 15 gün uzatıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'da COVID-19 tedbirleri kapsamında 17 Mart'tan itibaren yaklaşık 2 ay kapalı olan camiler, mayıs ayının sonunda yeniden ibadete açılmıştı.