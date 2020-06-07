İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmalarıyla 2 terör örgütü mensubu daha Şırnak Habur Sınır kapısından teslim oldu.

2 yıl önce örgüte katıldıkları tespit edilen teröristlerin son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği belirlendi.

Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 84'e yükseldi.

Açıklamada, "Başarılı ikna çalışmaları sayesinde önümüzdeki günlerde de terör örgütünde çözülme hızlanarak devam edecek." denildi.