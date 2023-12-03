Son 20 yılda engelli istihdamı 12 kat arttı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) ile 68 bin 108 engelli, kamu kurumlarına atandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılabilmeleri adına önemli çalışmalar yürütüyor.

560 binden fazla aileye nakdi yardım sağlanıyor

Türkiye genelinde 134 gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezinde engelli bireylerin öz bakım ve sosyal yaşam beceriler kazanması sağlanıyor, engelli yakınları ise terapi desteği alıyor.

Evde bakım yardımı, gündüz bakım hizmetleri, umut evleri, 560 binin üzerinde aileye evde bakım için nakdi yardım desteği ve yatılı bakım hizmeti.

60 binin üzerinde engelli birey memur olarak istihdam ediliyor

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Elmas Esra Ceceli çalışmaları TRT Haber'e anlattı.

"Şu an 60 binin üzerinde engelli bireyimiz memur olarak istihdam ediliyor. 35 bin engelli vatandaşımıza 107 kamu, 300'ün üzerinde de özel bakım merkezinde bakım hizmeti veriyoruz. Bunların tamamı ücretsiz olarak veriliyor."

Engelliler şehir içi ulaşımında da ücret ödemiyor. Otizm Eylem Planı ile ailelere danışmalık hizmeti de verilecek.

"Engelli çocuğu olan ailelerin bir sosyal hizmet danışmanı olacak"

Ceceli, engelli çocuğu olan ailelere bir sosyal hizmet danışmanı verileceğini ve bu danışmanın yol göstereceğini söyledi.

Bakım altındaki engellilerin sporla rehabilitasyonu için çalışma başlattıklarını da aktaran Ceceli, "Engellilerimizin spora yatkınlıklarını tespit etmeye çalıştık. Bunların arasından olimpik sporcuların da çıkabileceğini düşünüyoruz. Çünkü çok başarılı olan paralimpik sporcularımız var" dedi.