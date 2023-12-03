Mavi bültenle aranan organize suç örgütü yöneticisi İstanbul'da yakalandı

Uluslararası ve ulusal organize suç örgütleriyle mücadele artarak devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov’un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce organize suç örgütü üyesi olduğu ve dolandırıcılık suçundan İnterpol tarafından hakkında mavi bülten çıkarılan Shamil Amirov’un İstanbul Sarıyer’de yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-15 operasyonuyla yakalanmıştır. Operasyonu düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."