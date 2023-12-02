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Gündem
AA 02.12.2023 23:46

Rektörlerden İsrail'e kınama

Türkiye'deki rektörler, Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in hayatını kaybettiği İsrail saldırısını kınadı.

Rektörlerden İsrail'e kınama

Çeşitli üniversitelerden rektörlerin yayımladığı ortak mesajda, 24 Kasım'da yürürlüğe giren "insani ara"nın ardından acımasız, vahşi ve insanlık dışı saldırılarına tekrar başlayan İsrail'in dünyanın gözü önünde sürdürdüğü büyük soykırımının kınandığı ifade edildi.

Bir haftalık "insani ara"nın ardından gelecek adına umut ve hayata tutunma mücadelesi veren pek çok savunmasız masum, bebek, çocuk, kadın ve yaşlının zor koşullarda yaşadığı işgal altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye Mülteci Kampı'nın bombalanması sonucu 100'den fazla masum Filistinlinin hayatını kaybettiği anımsatılan açıklamada, aynı saatte Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'in çocukları ve aile yakınlarıyla birlikte İsrail savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda, bizzat evinin hedef alınarak şehit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7 Ekim'den beri Filistin'deki sivil kişi ve kuruluşları, hastane ve eğitim kurumlarını, eğitimcileri, akademisyenleri, bilim insanlarını doğrudan hedef alan bu terör saldırılarını ve bu vahşi saldırganlığa sağlanan açık ve gizli destekleri en ağır şekilde kınıyoruz.

Tüm dünyanın bu duruma tepki göstermesi, kayıtsız kalmaması gerektiğini bir kez daha önemle vurguluyoruz. Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh'e ve yakınları ile bu süreçte hayatını kaybeden tüm Filistinli masumlara Yüce Allah'tan rahmet, tüm Filistinli kardeşlerimize baş sağlığı diliyoruz. Uluslararası tüm aktörleri bu insanlık suçunu önleme konusunda sorumlu ve insanca davranmaya davet ediyoruz."

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