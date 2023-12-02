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TRT Haber 02.12.2023 22:36

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu hayatını kaybetti

AK Parti'nin Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, trafik kazasında hayatını kaybetti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı.

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun'da trafik kazası geçirdi.

Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki İslamoğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanımız Doğukan İslamoğlu’nun elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrendim. Merhum dava arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatlarımıza baş sağlığı diliyorum." açıklamasında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı. "Genç kardeşimizin vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Çok üzgünüz, Ülkemiz için aynı ideali paylaştığı genç arkadaşlarımızla hatırasını hep yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Fahrettin Altun Ömer Çelik
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