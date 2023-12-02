Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğukan İslamoğlu için taziye mesajı

AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu, Samsun'da trafik kazası geçirdi.

Kazada ağır yaralanan 25 yaşındaki İslamoğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da sosyal medya hesabından İslamoğlu için taziye mesajı paylaştı.

Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."