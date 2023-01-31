Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 21:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
SMA tedavisinde kullanılan 2 ilaç tedavi rehberine alındı
SMA Bilim Kurulu, yoğun gündemle toplandı. SMA taramalarının sonuçları, tedavisi devam eden hastaların tedavi süreçleri ve tedavi yöntemlerindeki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, SMA tedavisinde kullanılan iki ilaç tedavi rehberine alındı.
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Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı SMA
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