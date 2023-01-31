Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 20:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali İhsan Destici için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin vefat eden kıymetli babası Ali İhsan Destici’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; Mustafa Bey’e, ailesine ve merhumun tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinde fenalaşan 89 yaşındaki Destici, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Destici, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Destici
Son Haberler
- 21:13
- 20:59
- 20:43
- 20:55
- 20:33
Sıradaki Haber
BBP Genel Başkanı Destici'nin babası vefat etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz