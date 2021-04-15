Milli Savunma Bakanlığı, Başika üs bölgesine roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Atılan üç roketten biri üs bölgesine, diğer ikisi yakınlardaki köye düştü.

Saldırıda bir asker şehit oldu, köyde yaşayan bir çocuk da yaralandı.

Siyasilerden taziye mesajları

Hain saldırının ardından, siyasilerden şehit olan asker için başsağlığı mesajları yağdı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan saldırıda şehit olan kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yapılan bu hain saldırı karşılıksız kalmayacak, misliyle karşılığı verilecektir."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

"Irak’ın kuzeyindeki Başika üs bölgesine düzenlenen alçak saldırıda şehadete yürüyen Kahraman Mehmetçiğimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

"Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika Üs Bölgesi'ne, hain teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu Şehit düşen kahraman evladımıza Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim Şehidimizin makamını âlî eylesin."

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

"Yüreğimiz Irak’ın kuzeyinden gelen acı haberle yandı. Üs bölgesine düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine düzenlenen saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet; şehidimizin ailesine ve tüm yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

"Başika üs bölgesine yapılan hain saldırıda şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesinde gerçekleşen roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Şehidimizin mekânı cennet, milletimizin başı sağ olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine yapılan hain saldırıda şehit olan kahraman Mehmedimize Allah’tan rahmet diliyorum. Rabb’im şehidimizin ailesine ve yakınlarına sabır versin. Başımız sağ olsun."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız."

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici

"Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece saatlerinde pkk'lı teröristlerce düzenlenen roketli kahpe saldırıda şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, hüzünlü ailesine ve kahraman silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin mekanı cennet olsun."