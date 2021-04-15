Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 00:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun: Kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı
[Fotoğraf: Arşiv]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı" dedi.
Altun, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 14, 2021
Etiketler: Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Irak Şehit
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