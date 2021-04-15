Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Irak’ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı" dedi.

Altun, şehidin ailesine başsağlığı dileyerek, "Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.