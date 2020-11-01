Siyasilerden Burhan Kuzu için taziye mesajları
Siyasiler, koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu için taziye mesajları yayımladı.
AK Parti kurucu üyelerinden Burhan Kuzu, kısa bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul'da tedavisi sürdürülen Kuzu, yaşam mücadelesini kaybetti.
Burhan Kuzu, 3 dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapmıştı. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olan Kuzu, 2 çocuk babasıydı.
65 yaşında hayata veda eden Burhan Kuzu'nun İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.
Siyasilerden taziye mesajları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzu'nun 17 Ekim'den beri tedavi gördüğünü belirterek, şunlara yer verdi:
"Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor."
Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor. pic.twitter.com/kUGhI2Ylua— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2020
Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
"AK Parti'nin kurucu üyelerinden, hukukçu ağabeyimiz, tecrübeli siyasetçi Prof. Dr. Burhan Kuzu’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."
AK Partinin kurucu üyelerinden, hukukçu ağabeyimiz, tecrübeli siyasetçi Prof. Dr. Burhan Kuzu’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 1, 2020
Bakan Selçuk: Ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Anayasa hukukçusu Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenim üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum" sözlerini kullandı.
Anayasa Hukukçusu Burhan Kuzu Hocamızı kaybetmenim üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 1, 2020
Bakan Soylu'dan taziye
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burhan Kuzu hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" sözlerine yer verdi.
Burhan Kuzu hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum.— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) November 1, 2020
Başımız sağ olsun
"Başımız sağ olsun"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz, Partimizin kurucularından Burhan Kuzu hocamızın vefatından büyük üzüntü duydum. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun" sözleriyle baş sağlığı diledi.
Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz, Partimizin kurucularından Burhan Kuzu Hocamızın vefatından büyük üzüntü duydum. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) November 1, 2020