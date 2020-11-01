AK Parti kurucu üyelerinden Burhan Kuzu, kısa bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul'da tedavisi sürdürülen Kuzu, yaşam mücadelesini kaybetti.

Burhan Kuzu, 3 dönem AK Parti İstanbul Milletvekilliği ve Anayasa Komisyonu Başkanlığı yapmıştı. AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi olan Kuzu, 2 çocuk babasıydı.

65 yaşında hayata veda eden Burhan Kuzu'nun İstanbul'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Siyasilerden taziye mesajları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzu'nun 17 Ekim'den beri tedavi gördüğünü belirterek, şunlara yer verdi:

"Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekim'den beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor."

Saygın siyasetçimiz, hukukçu ağabeyimiz Prof. Burhan Kuzu’yu, 17 Ekimden beri tedavi gördüğü COVID-19 sebebiyle kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Salgın, bizi yakınlarımızdan, yeri doldurulamaz insanlardan ayırmaya devam ediyor. pic.twitter.com/kUGhI2Ylua — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 1, 2020

Bakan Çavuşoğlu'ndan taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"AK Parti'nin kurucu üyelerinden, hukukçu ağabeyimiz, tecrübeli siyasetçi Prof. Dr. Burhan Kuzu’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK Partinin kurucu üyelerinden, hukukçu ağabeyimiz, tecrübeli siyasetçi Prof. Dr. Burhan Kuzu’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) November 1, 2020

Bakan Selçuk: Ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Anayasa hukukçusu Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenim üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum" sözlerini kullandı.

Anayasa Hukukçusu Burhan Kuzu Hocamızı kaybetmenim üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve baş sağlığı diliyorum. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) November 1, 2020

Bakan Soylu'dan taziye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twiter hesabından yaptığı paylaşımda, "Burhan Kuzu hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun" sözlerine yer verdi.

Burhan Kuzu hocamıza Cenab-ı Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza sabırlar diliyorum.

Başımız sağ olsun — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) November 1, 2020

"Başımız sağ olsun"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz, Partimizin kurucularından Burhan Kuzu hocamızın vefatından büyük üzüntü duydum. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun" sözleriyle baş sağlığı diledi.