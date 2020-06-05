Koronavirüs salgını, siyasi partilerin kongrelerini de etkiledi. AK Parti ile İyi Parti başlayan ilçe kongrelerine ara verdi. CHP, tüm hazırlıkları tamamlanan büyük kurultayını erteledi.

Normalleşme süreciyle birlikte, siyasi partiler de kongre takvimini yeniden değerlendirmeye aldı. AK Parti, ilçe kongrelerine kaldığı yerden devam edecek. Kongreler ağustos ayında, koronavirüs tedbirlerine uygun yeni bir modelle başlayacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Biz 187 civarında ilçe kongremizi tamamlamıştık. 780 civarında kongremiz bekliyor. COVID süreci ara verdirdi. Ağustosta başlamak gibisinden bir değerlendirmemiz var. Tabii, COVID tedbirlerine uygun bir model oluşturacağız" dedi.

Kurultay tarihi için Sağlık Bakanlığından görüş alınacak

CHP'nin mart sonundaki 37. Büyük Kurultayı salgın nedeniyle ertelenmişti.

Normalleşme süreci ile kurultay, yeniden gündeme alındı. CHP, ağustosta yapılması öngörülen kurultay tarihi için Sağlık Bakanlığından görüş alacak. Kesin tarih, Bilim Kurulunun tavsiyesi ile belirlenecek.

Salgının seyrine göre, kurultayın sadece delege ve basın mensuplarının katılımıyla yapılması da ihtimal dahilinde.

Kongrelerde virüs tedbirleri öncelikli olacak

İyi Parti, salgın nedeniyle ara verdiği kongreleri için Genel İdare Kurulunda karar aldı. 1 Haziran itibarıyla ilçe kongreleri yeniden başlatıldı.

Kongrelerde virüs tedbirleri öncelikli olacak. Salonlar dezenfekte edilecek, maske takılması zorunlu olacak. Salona girişte partililerin ateşleri ölçülecek. Tokalaşma, sarılma gibi fiziki temaslar konusunda uyarılar yapılacak.