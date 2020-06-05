15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerine sızdılar. FETÖ'nün okullarında eğitim almak gibi klasik parametreleri kullanmadılar, profilleri ile kendilerini gizlediler.

Libya ve Suriye başta olmak üzere önemli sınır ötesi operasyonlara katıldılar. Amaçları kendilerini kabul ettirerek gizlemekti. Ancak ankesörlü telefonlardan FETÖ'nün gizli yöneticileriyle ardışık aramayla görüşünce deşifre oldular.

TSK içindeki bu yapılanma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada ortaya çıktı. 15 Temmuz sonrasında orduya sızan kripto FETÖ'cüler, salı günü yapılan operasyonda gözaltına alınan 118 şüpheli arasında tespit edildi.

Binlerce kripto örgüt üyesi deşifre edildi

Kapatılan askeri okul öğrencilerinden de örgüt üyeleri olduğu belirlendi. Yakalanan 12 şüphelinin ifadesi alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldular. Örgütün toplantılarına katıldıklarını ve ankesörlü telefondan örgütün sivil yöneticileriyle görüştüklerini söylediler.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından İstanbul'da başlatılan soruşturmada, bugüne kadar binlerce kripto örgüt üyesi deşifre edildi.

FETÖ'nün sivil yöneticileri ile ankesörlü telefondan görüşen kripto askerler açığa çıktı. 667 kişi de itirafçı oldu, örgütteki çözülmeyi hızlandırdı. Aralarında albay ve yarbay gibi rütbelilerin de yer aldığı yüzlerce FETÖ'cü hakkında işlem yapıldı.

Haber: Hamza Çifçi

Kamera: Musa Toprak