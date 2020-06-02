İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 35 ilde emniyet müdürlükleri ve Jandarma komutanlıkları harekete geçti.

Ankesörle görüştükleri tespit edildi



15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan mensuplarına yönelik soruşturmada etkin pişmanlıktan faydalanan örgüt üyelerinin itirafları ve ankesör hatlarının analizleri sonucunda gizli yapı içerisinde bulundukları tespit edilen 24 muvazzaf olmak üzere 42 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi. Bununla birlikte örgütün sivil yöneticileriyle ankesörlü hatlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 74'ü muvazzaf olmak üzere 76 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

35 ilde 44 gözaltı

35 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 98'i muvazzaf asker, 118 şüpheliden 44'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada bugüne kadar 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan mensuplarına yönelik soruşturmalarda 1639 şüpheliden 1131’inin büfe marketlerde ankesörlü telefonlarla sivil yöneticileriyle görüştüklerinin belirlendiği vurgulandı.



TSK yapılanmasında bugüne kadar 1604 tutuklama



Darbe girişiminin İstanbul ayağına yönelik soruşturma kapsamında haklarında adli işlem uygulanan 68 albaydan 49’unun, 35 yarbaydan 29’unun, 70 binbaşıdan 57’sinin, 222 yüzbaşıdan 198’inin, 160 üsteğmenden 132’sinin, 67 teğmenden 65’inin, 20 asteğmenden 6’sının, 260 astsubaydan 168’inin 378 uzmançavuştan 155’inin ve 369 askeri öğrenciden 272’sinin örgüt mensuplarından sorumlu sivil yöneticileriyle sabit telefonlar üzerinden irtibat kurduğu belirtildi.



Haklarında adli işlem uygulanmayan 3034 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, bu şüphelilerden 667’sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı. 1604’ü tutuklandı. 345’ine adli kontrol uygulandı. 32’si serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, 386’sının ise firari konumda olduğu açıklandı.

