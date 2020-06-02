Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Tiwitter hesabından yapılan açıklamada terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimininin bir kez daha önlendiği belirtildi.



6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Kahraman Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütünün Barış Pınarı bölgesine yönelik sızma girişimini bir kez daha önledi. Bölgedeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 6 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/QDZ4my2Bh2 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2020