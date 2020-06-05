AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de basın açıklaması yaptı.

Erken seçimin gündemlerinde olmadığını belirten Muş, "Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Öncesinde bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, 2020'de 7 ili etkileyen 3 deprem afetinden etkilenen afetzedelere yardım edilebilmesi, elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileriyle yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, ödenmeyen çek bedellerine ilişkin borçlunun ödeme, alacaklının tahsil imkanının güçlendirilmesini de içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını açıkladı.

Muş, "PKK''yı terör örgütü olarak tanımayan bir partiyle siyasi işbirliği yaptığınız zaman biz buna gerekli tepkiyi koyarız" dedi.