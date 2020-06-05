Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile GSO iş birliğiyle video konferans yöntemiyle "TRC1 Bölgesinde Yeni Bir Gelişme Ekseni olarak Savunma Sanayi" konulu panel düzenlendi.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'ın moderatörlüğündeki panele Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, BAYKAR Genel Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, STM ThinkTech Koordinatörü Alpaslan Erdoğan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile Saha İstanbul Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Genel Sekreteri İlhami Keleş konuşmacı olarak katıldı.

Bayraktar, konuşmasında Gaziantep'in kendileri için önemli olduğunu belirtti.

TEKNOFEST'in kente birçok faydasının olacağına dikkati çeken Bayraktar, "TEKNOFEST, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali oldu. Biz 15 sene önce atılmış adımın sonuçlarını gençlerimizle buluşturuyoruz ve geleceğe yönelik hayal kurmalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, TEKNOFEST dolayısıyla kentte 5 deneyap teknoloji atölyesi ile 3 bilim merkezinin açılacağını ifade ederek, deneyap teknoloji atölyelerinde yılda ortalama bin öğrencinin özel eğitim alacağı bilgisini verdi.

"TEKNOFEST'in ertelenmesiyle ilgili bir karar söz konusu değil"

TEKNOFEST kapsamında proje takımlarının çalışmalarına devam ettiğine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te düzenlenecek olan TEKNOFEST'e 20 bin proje takımı başvurdu. Yani hemen hemen 100 bin öğrenci salgın döneminde bile evinde proje yapmak suretiyle eylülde düzenlenecek TEKNOFEST için hazırlık halinde. Bu, inanılmaz bir potansiyel ve motivasyon. TEKNOFEST Gaziantep'e ülkemizin 81 ilinden ve yurt dışından katılım olacak. TEKNOFEST'in ertelenmesiyle ilgili bir karar söz konusu değil. Biz olacakmış gibi planlandığı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."