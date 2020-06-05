Adliyeler 15 Haziran'a hazırlanıyor. Avrupa'nın en büyük adalet saraylarından biri olan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayında da normalleşme tedbirleri alındı.

Koronavirüs tedbirleri binanın girişinde başlayacak. Maske takmak zorunlu olacak. Maskesi olmayanlar için adliye girişinde satış noktası kuruldu. Maskeler 1 lira karşılığında alınabilecek.

Adliye girişinde ateş ölçümü yapılacak. Vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları için yerlere işaretleyiciler yapıştırıldı.

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Duruşma salonları 1 gün önceden dezenfekte edilecek

Duruşma salonlarında da herkes maskeli olacak. Duruşma salonları 1 gün önceden dezenfekte edilerek duruşmalara hazır hale getirilecek. Her 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde gelenler içeriye alınacak. İçeriye alınanlar da sosyal mesafe kuralına göre oturacak.

Başsavcılık, ön bürolarda ara bölmeler kullanarak düzenleme yaptı. İcra mahkemeleri önüne birer platform kuruldu. Memurlar, vatandaşların icra dairesi odasına girmeden işlemlerini yapacak.

Asansörlerin kapıları kendiliğinden açılacak, yarım saatte bir dezenfekte edilecek. Yürüyen merdivenler de sadece yukarı yönlü çalışacak. Bina içinde kapatılan klima sisteminin yerine dışarıyı gören pencereler açılarak sabitlendi.