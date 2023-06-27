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Gündem
AA 27.06.2023 14:25

Siyasi partiler, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde bayramlaşacak

Siyasi partilerin bayramlaşma mesaileri bayramın ikinci günü yapılacak. AK Parti 8, MHP 5, CHP 17, İyi Parti ise 11 siyasi parti ile bayramlaşacak.

Siyasi partiler, Kurban Bayramı'nın 2'nci gününde bayramlaşacak

Siyasi partilerin bayramlaşma programları belli oldu. İkinci gün yapılacak bayramlaşmada, AK Parti’nin kabul heyetine Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, ziyaret heyetlerine ise Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan ve Kurtcan Çelebi başkanlık edecek.

Programa, ilk olarak saat 09.30’da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlanacak. AK Parti, HDP ile bayramlaşmayacak. Parti içi bayramlaşma ise saat 14:00 de genel merkezde yapılacak.

MHP'nin kabul heyetine Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, ziyaret heyetine Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlık edecek. MHP heyetleri, AK Parti, CHP, DSP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.

CHP'nin kabul heyetinin başkanı Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka olacak. CHP ziyaret için iki farklı heyet görevlendirdi.

Ziyaret heyetleri Muğla milletvekili Gizem Özcan ve Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre başkanlığında bayramlaşacak.

11 siyasi parti ile bayramlaşacak olan İyi Parti ise ilk ziyaretini Saadet Partisi'ne yapacak.

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