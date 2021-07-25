Siyasette gençlere yönelik projeler hız kazanırken, partiler gençler için özel içeriklerle eğitimler veriyor.

AK Parti'de sosyal medyaya ilişkin gençlere de özel eğitim verilmeye başlandı. Dijital mecraların kullanımı, veri ve hesap güvenliği eğitimleri yoğunlaştı. Eğitimlerin ilk durağı İç Anadolu Bölgesi oldu.

AK Parti Genel Merkezi ayrıca gençlere yönelik hazırlanan "Cemre" adlı çevre projesinin saha çalışmasını Edirne'den başlattı. Tüm Türkiye'ye yayılacak proje ile gençler iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda eğitim alacak.

CHP, örgütlenme sorunlarını gençlerle aşmak istiyor

CHP ise örgütlenme konusunda yaşadığı sorunları gençlerle aşmak istiyor.

CHP'nin başlattığı "Sokak Örgütlenmesi" çalışması, Millet İttifakı üyeleri ile ortaklaşa yürütülecek.

Çalışma 81 ildeki pilot ilçelerde hayata geçmeye başladı.

Yeni modele göre, her sokakta, 400 seçmeni kapsayacak öbekler oluşturulacak, bu öbeklerin başına bir sorumlu atanacak.

İlk hedef az oy alınan bölgeler

"Komşunu tanı, onu dinle ve bir iyilik yap" sloganıyla başlatılan çalışmada, gençler ön planda olacak.

Uygulamada ilk hedef az oy alınan bölgeler olarak belirlendi.