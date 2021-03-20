Şarkışla Kaymakamı Necati Aktan, yaptığı açıklamada, mart ayı başından itibaren uygulanan ilave tedbirlere rağmen ilçede vaka sayılarında büyük artış yaşandığına dikkati çekti.

İlçede son verilere göre 87 aktif vaka bulunduğunu belirten Aktan, şunları kaydetti:

"Bunlardan 13'ü hastanede, geri kalanları evde tedavi altındadır. Ayrıca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararımızla Samankaya köyünde vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle bugünden itibaren 10 gün süreyle karantina uygulamasına geçilmiş, köye giriş ve çıkışlar kapatılmıştır."

Aktan, kuralların ihlal edilmesi halinde gerekli idari işlemlerin ivedilikle yapılacağını vurgulayarak, "Ayrıca kent güvenlik yönetim sistemleri ve kameralardan elde edilen görüntü kayıtlarından kurallara uymadığı, tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen vatandaşlarımıza gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadesini kullandı.