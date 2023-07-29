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Gündem
TRT Haber 29.07.2023 12:10

Şırnak'ta SİHA destekli operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Uludere'de düzenlenen SİHA destekli Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonunda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta SİHA destekli operasyon: 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak Uludere'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti;

Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. 5 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA’ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere’de bir grup teröristin barındığı belirlendi ve derhal operasyon başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız tarafından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA’ların ateş desteğinde, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu düzenlendi.

"Operasyon devam ediyor"

Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando Timlerinin katıldığı operasyonda 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyon devam ediyor. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmayan Jandarmamızı tebrik ediyorum. Terör sona erene kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek.

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Ali Yerlikaya Şırnak Son Dakika Terörle Mücadele
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