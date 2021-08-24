İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde operasyon yapıldığı belirtildi.

Operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlara devam ediliyor.