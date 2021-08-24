Haber Giriş: 24 Ağustos 2021 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Gabar Dağı Güleşli bölgesinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında Şırnak'ın Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri tarafından J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteğinde operasyon yapıldığı belirtildi.
Operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediliyor.
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