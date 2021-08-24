Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, İngiliz medyasının "Pakistan ve Türkiye'de göçmen merkezleri kurulacak" yalanına tepki gösterdi:

"Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Haberde bahsedilen sözler İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından hiçbir şekilde söylenmemiştir. BBC hatasını anladı, tweetini sildi fakat o BBC’nin tweetini alıntı yaparak tweet atan genel başkanların tweetleri duruyor."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: BBC hatasını anladı, tweetini sildi fakat o BBC’nin tweetini alıntı yaparak tweet atan genel başkanların tweetleri duruyor.https://t.co/JiG4UVXuSa pic.twitter.com/URgPm2FksT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 24, 2021

"Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik"

Afganistan Kabil Havalimanı'ndan tahliyelerle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar Afganistan'dan 1404 kişiyi tahliye ettik. Bunlardan 1061'i bizim vatandaşımız, diğerleri farklı ülkelerin vatandaşları. 4 bin 500 civarında vatandaşımız var. Her birini aradık. Önemli bir kısmı dönmek istemediğini söyledi. Bunlar değişiyor. Bazıları kararını değiştiriyor. Gerekli uyarıları yaptık, yapıyoruz. 200 civarında dönmek isteyen vatandaşımız var." dedi.