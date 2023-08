Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nde test sürüşü yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleşen yenileme projesi büyük oranda tamamlanırken İstanbul’u, Avrupa’nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirlerinden biri yapmak için dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini biri olan Kazlıçeşme - Sirkeci raylı sistem veya yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesi için test sürüşü töreni düzenlendi.

Yeniliklerin yapıldığı demiryolu projesinin test sürüş törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan açılış konuşması yaparken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Enver İskurt, Osman Boyraz, Durmuş Ünüvar, ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Hasan Pezük katıldı.

“Kazlıçeşme-Sirkeci Hattımız da İstanbul’da devam eden en önemli kent içi ulaşım projelerimizden biridir”

Kazlıçeşme-Sirkeci hattının en önemli kent içi ulaşım projelerinden biri olduğunu ve yeniliklerini anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, şunları söyledi:

“İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Kazlıçeşme-Sirkeci hattımız da İstanbul’da devam eden en önemli kent içi ulaşım projelerimizden biridir. Ayrıca belirtmek istiyorum ki bu projemiz sadece bir raylı sistem değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil ulaşım projesidir. Şehirlerde toplu taşımanın ve bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve yayalaştırma projelerine dair genel konsepti oluşturuyor ve bunun gelişmesine çok önem veriyoruz. Sirkeci Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Odaklı Dönüşüm projemiz de bunun en güzel örneklerinden biridir. Mevcutta Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik hatta gerekli iyileştirmeleri yaparak 8 istasyon ile tekrar kullanıma alıyoruz. Proje çerçevesinde 7 kilometre bisiklet ve yaya yolu, 10 bin 120 metrekare meydan ve rekreasyon alanı, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan, araç ve yaya geçişleri için 22 adet alt geçit, Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı, Kumkapı olmak üzere 4 adet tarihi nitelikli İstasyon, Sirkeci ve Cankurtaran olmak üzere 2 adet yenilenecek istasyon ve Kazlıçeşme ile Cerrahpaşa’daki 2 yeni istasyon yer alıyor”

“İstanbullu vatandaşlarımıza şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız”

Projenin içinde ulaşımın yanı sıra İstanbullulara sosyal aktiviteler yapabileceği alanlarında bulunacağını anlatan Uraloğlu, “215 bin metrekarelik çalışma alanında, proje tamamlandığında demiryolu hattının bir yönü trenler tarafından kullanılacak, diğer yönü ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, rekreasyon alanları olarak düzenlenecektir. Eskiden sadece demiryolu için kullanılan arazinin 123 bin metrekaresi, yani yüzde 57’si vatandaşlarımızın yaya olarak kullanımına açılacak. Böylece İstanbullu vatandaşlarımıza şehrin kalbinde büyük bir yeşil alan kazandırmış olacağız. Ayrıca, durak peron alanları da buna uygun olarak, yarısı tren iniş biniş alanı yarısı ise dinlenme ve sosyal alan olarak kullanılacaktır. Projemiz neticesinde raylı sistem, yaya ve mikromobilite araçları, sosyal aktivite alanları oluştururken, yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan yaya ve karayolu alt geçitlerini de rehabilite ediyoruz. Projemizde en kapsamlı şekilde ecdat yadigârı, tescilli durakları sanat tarihçileri ve mimarlar nezaretinde ve kurul kararları doğrultusunda restore ediyoruz” dedi.

“AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman hizmetten ve eser siyasetinden yana olduk”

Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek adımlar atıldığına vurgu yapan Abdulkadir Uraloğlu, sözlrini şöyle sonlandırdı:

“Zaten yaptığımız çalışma ve analizler İstanbul’un metro ağının ilk aşamada 500 kilometre omurga hattına ve ardından toplamda bin 100 kilometre metro hattına sahip olması gerektiğini gösteriyor. Kısaca, İstanbul'un her köşesine raylı sistemi getirmemiz lazım. Hepimiz sorumluluk alanımızda elimizi taşın altına koymalıyız. Hizmet odaklı olmalıyız. Herkes üzerine düşen görevi yapmalı. Şimdi önümüzde yaklaşmakta olan 2024 yerel seçimleri var. Her ne kadar sadece bir yerel seçim gibi düşünülse de bu seçim hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin istikbaline yön verecek. Her zaman dile getirdiğimiz üzere merkezi yönetim ile yerel yönetimlerin kolektif çalışması çok önemli. AK Parti hükümetleri olarak biz her zaman hizmetten ve eser siyasetinden yana olduk. Bizler Türkiye Yüzyılı’nı inşa edecek adımları atmaya devam ediyoruz”