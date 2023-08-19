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Gündem
AA 19.08.2023 11:33

Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme hattını yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme hattını test aşamalarından sonra yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedeflediklerini söyledi.

Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme hattını yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz

Yaklaşık 140 yıl önce İstanbullulara hizmet vermeye başlamıştı. 2013 yılında Marmaray’ın devreye girmesi ile kullanılmamaya başlanan Sirkeci-Yedikule tren hattı, bir süre sonra ise tamamen devre dışı kalmıştı.

Sirkeci Tren Garı’nda başlayan hat Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı ve Samatya istasyonlarının ardından Yedikule surlarının dibinde yer alan Yedikule İstasyonu’nda son buluyordu.

Özellikle birçok Yeşilçam Filmi’ne ev sahipliği yapan bu hat, önümüzdeki yıl kapılarını Sirkeci-Kazlıçeşme hattı olarak İstanbullulara kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme hattını yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz

Sadece tren yolu değil, yaya ve bisiklet yolları da olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yenileme projesi büyük oranda tamamlandı.

Projenin danışma kurulu üyesi ve sanat tarihçisi olan Hayri Fehmi Yılmaz, bu tarz yenileme çalışmalarının dünya genelinde örnekleri olduğunu, bu projenin de İstanbul’a ve İstanbullulara çok yakışacağını söylüyor.

Projenin tek hat üzerinden işleyeceğini belirten Yılmaz, “Projenin bir nostaljik hat olarak İstanbullulara hizmet etmesi, fakat geri kalan boş alanlarında ise bir yeni düzenleme yapılması önerildi. Kent halkını aynı zamanda yürüyüş ve bisiklet alanları da bekliyor. İstanbul’u böyle bir projenin beklemesi çok heyecan verici” dedi.

Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme hattını yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz

“İstanbullulara çok keyifli bir yürüyüş yolu, bir kültür yolu olacak. Bu sadece bir yürüyüş yolu değil. Her iki yanındaki hem arkeolojik miras hem Bizans hem de Osmanlı dönemine ait muhteşem anıtlar, bize müthiş bir zaman yolculuğu hazırlayacak. Bu bambaşka bir açıdan kent halkının kenti yeniden görmesini sağlayacak.”

2023’te hizmete girecek

Yine projenin danışma kurulu üyelerinden ve mimar olan İhsan Sarı, projenin uzunluğunun 8.3 kilometre olacağını söyledi.

İki yeni istasyonla birlikte sekiz istasyonla hizmet vermeye başlayacak Sirkeci-Yedikule tren attı için Cankurtaran ve Cerrahpaşa istasyonları şu an yapım aşamasındalar.

8.3 kilometrelik hattın 7.3 kilometresinin yürüyüş, 6.4 kilometresinin de bisiklet yolu olarak yapıldığını vurgulayan Sarı, “Şu an çalışmalar teknik olarak yüzde 50 mertebesinde bitmiş vaziyette. İstasyonların restorasyonu hızla devam ediyor. Bunlar çok kısa sürede toparlanacak, bitecek. Ondan sonra tabi teknik altyapıların yapımı başlayacak” dedi.

Projenin olabildiğince hızlı ilerlediğini kaydeden İhsan Sarı, hattın 2023 yılının ilk çeyreğinde İstanbulluların hizmetine gireceğini belirtti. 


 

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Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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