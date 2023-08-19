Can Ataklı hakkında resen soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ataklı'nın 18 Ağustos'ta sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Sincan Belediyesinin Bebek Kütüphanesi ve Yenikent Anne-Çocuk Oyun Evi'nde çocuklara yönelik eğitim etkinlikleriyle ilgili sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik edici paylaşım yaptığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160'ıncı maddesi uyarınca işin gerçeğinin araştırılması amacıyla 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 216/1 maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.