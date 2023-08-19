MİT'ten Suriye'de nokta operasyon

MİT Suriye'de bir nokta operasyon daha gerçekleştirdi. Bu sefer operasyonun hedefi terör örgütü PKK/YPJ sözde sorumlularından Hicran İcuz'du.

Vejin Jiyan kod adlı terörist güvenlik güçlerine yönelik eylem planlamaları ve saldırı talimatları nedeniyle öncelikli hedefler arasındaydı.

MİT, saha ajanlarına operasyonu başlatma talimatı verdi

Güvenlik güçlerinin son dönemde Suriye'de yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle son derece hassas davranan örgüt sorumluları bulundukları alanlardan nadiren ayrılıyor.

MİT de Suriye/Kamışlı’da bulunduğu bilgisine ulaştığı teröristin etkisiz hale getirilmesi için detaylı ve hassas bir planlama yaptı.

Anlık istihbarat sonucu harekete geçen MİT, Hicran İcuz'u başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

Eylem ve silahlı eğitim sorumlusuydu

2016 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan H. İcuz, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı.

2018 itibarıyla Suriye’de faaliyetlerini sürdüren terörist örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.

Suriye’deki örgüt mensupları arasında önemli bir yere sahip olan H. İcuz, özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttü.

Son dönemde yapılan başarılı operasyonlarda ağır kayıplar veren ve bu operasyonlara karşı misilleme arayışı içerisinde olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan H. İcuz da gerçekleştirilecek saldırıların planlayıcıları arasında yer alıyordu.

Vejin Jiyan kod adlı terörist silahlı ve eylemsel faaliyetlerinin yanı sıra örgüt tarafından zorunlu olarak askere alınan Suriyeli çocuk ve gençlere verilen silahlı eğitimlerin sorumlusuydu.