Açık 34.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.08.2023 11:54

Son 2 ayda yakalanan 23 firari Türkiye'ye iade edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere, yakalandıkları ülkelerden talep edilen 34 firariden 23'ünün Türkiye'ye iade edildiğini bildirdi.

Son 2 ayda yakalanan 23 firari Türkiye'ye iade edildi
[AA (Arşiv)]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İnterpol-Europol Daire Başkanlığınca başta terör, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 30'u kırmızı bülten aracılığıyla, 4'ü doğrudan talep edilen 34 firarinin, son 2 ayda 16 farklı ülkede yakalanmalarının sağlandığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, yakalananlardan 23'ünün Türkiye'ye iade edildiğini, 11'nin ise teslimine yönelik çalışmaların Adalet ve Dışişleri bakanlıkları koordinesinde sürdüğünü belirtti.

Yerlikaya, açıklamasında, "Suç işleyenler dünyanın neresinde olursa olsunlar İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızın elinden kaçamayacaklar." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme hattını yıl sonuna kadar işletmeye almayı hedefliyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:59
Tekstil ihracatının 3'te 1'i Avrupa'ya
12:55
Bakan Ersoy: 2028 yılında 35 şehre Kültür Yolu Festivallerini yaymayı hedefliyoruz
12:48
Katil balina Lolita, 50 yılı aşkın esaret altında tutulduğu akvaryumda öldü
12:22
İzmir'de orman yangını
12:08
Mabolla Antik Kenti 2 bin 400 yıllık tarihe ışık tutacak
12:03
Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 25 kişi yakalandı
Çankırı'da yaklaşık 8,5 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor
Çankırı'da yaklaşık 8,5 milyon yıllık fosiller gün yüzüne çıkarılıyor
FOTO FOKUS
Kamyondan fırlayan tekerlek metrelerce yol kat etti: O anları böyle görüntülediler
Kamyondan fırlayan tekerlek metrelerce yol kat etti: O anları böyle görüntülediler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ