Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ve Yunanistan sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Yakalananlardan 5'inin Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı, 2'sinin ise Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca yakalanlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.