AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'Dünya Çocuk Hakları Günü' mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dünya Çocuk Hakları Günü ile ilgili bir mesaj yayımladı. "Her türlü zulmün yaraladığı çocuklar için daha çok insanlık üretmeliyiz. " dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Dünya Çocuk Hakları Günü'ne ilişkin açıklama yaptı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde günlerdir aranan ve cansız bedenine ulaşılan 3 yaşındaki Müslüme'yi hatırlattı.
Dünya Çocuk Hakları Günü’ne #Müslüme’nin acısıyla girdik.— Ömer Çelik (@omerrcelik) November 20, 2021
Göç yollarında ölen ve kaybolan çocuklar için…
Terörün hedefi olan çocuklar için…
Her türlü zulüm ve istismarın yaraladığı çocuklar için…
Daha çok insanlık üretmeliyiz. #DünyaÇocukHaklarıGünü pic.twitter.com/EzgzgLKQed
"Dünya Çocuk Hakları Günü'ne Müslüme'nin acısıyla girdik" dedi.
Çelik "göç yollarında ölen ve kaybolan ve terörün hedefi olan çocuklar için daha çok insanlık üretmeliyiz" diye ekledi.
Çocukların her türlü zulüm ve istismardan korunması gerektiğine vurgu yaptı.
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