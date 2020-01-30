Sınır birliklerine komando takviyesi
Haber Giriş:
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Reyhanlı ilçesine yönelen konvoy, daha sonra sınır hattına doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri tsk komando askeri birlikSon Güncelleme: 30 Ocak 2020 Perşembe 01:02