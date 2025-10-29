Açık 13.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 29.10.2025 16:01

Sındırgı'da 80'i konut 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremin 80'inin konut toplam 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Sındırgı'da 80'i konut 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremin verdiği zararı açıkladı.

Depremin can kaybına yol açmadığını vurgulayan Kurum şunları ifade etti:

"Sındırgı’da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız 3 bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Tüm Sındırgı’da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz, şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80’i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız."

Balıkesir'de 6,1 büyüklüğünde deprem

