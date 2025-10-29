Sındırgı'da 80'i konut 127 bağımsız bölüm ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1'lik depremin verdiği zararı açıkladı.

Depremin can kaybına yol açmadığını vurgulayan Kurum şunları ifade etti:

"Sındırgı’da bir önceki deprem neticesinde ağır hasarlı tespit ettiğimiz ve boşalttığımız 3 bina yıkıldı, çok şükür ki hiçbir vatandaşımızın canına zarar gelmedi. Tüm Sındırgı’da yapıları tekrar teker teker tarıyoruz, şu ana kadar 3 bin 684 bağımsız birimi inceledik, 80’i konut 127 bağımsız bölümün ağır hasarlı olduğunu belirledik. Çalışmalar neticesinde hızla gereken adımları atacağız."