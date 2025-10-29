Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.10.2025 14:52

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın Zirvesindeki Yerini Koruyor

Avrupa'nın en yoğun havalimanı haline gelen İstanbul Havalimanı'nda 7 yılda 402 milyon 937 bin 350 yolcuya ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdi. Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını koruyan İstanbul Havalimanı’nda, bu yıl üçlü bağımsız pist operasyonu da başarıyla uygulanmaya başlandı.

İstanbul Havalimanı Avrupa’nın Zirvesindeki Yerini Koruyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin "mega projesi" İstanbul Havalimanı'nın açılış yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, havalimanını 29 Ekim 2018'de hizmete aldıklarını, Cumhuriyet'in 102'nci yılında İstanbul Havalimanı'nın da 7 yaşına girdiğini hatırlattı.

Söz konusu havalimanının yıllık 90 milyon yolcu kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük havalimanı olduğuna işaret eden Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 7 yılda 402 milyon 937 bin 350 yolcumuza ve 2 milyon 695 bin 738 uçak trafiğine hizmet verdik. Aynı dönemde 15 milyon 535 bin ton yük taşındı" bilgisini verdi.

İstanbul Havalimanı'nın yıllardır Avrupa'nın en yoğun havalimanı ünvanına sahip olduğunu ve Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının 23 Ekim'deki Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nda da bu ünvanını koruduğunu belirten Uraloğlu, "Havalimanımız, 13-19 Ekim'i kapsayan raporda günlük ortalama 1556 uçuşla Amsterdam, Frankfurt, Paris Charles de Gaulle ve Londra Heathrow gibi Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bıraktı" ifadesini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nı sürekli geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"17 Nisan 2025'te İstanbul Havalimanı'nda eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu uygulamasını hayata geçirerek Avrupa'da bir ilki başardık. Bu sistemle İstanbul Havalimanı'nda aynı anda 3 uçak birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış gerçekleştirmeye başladı."

ETİKETLER
Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Havalimanı Trafik
Sıradaki Haber
Meclis'teki tarihi komisyonda yarın Bakanlar dinlenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:10
Polonya savaş uçakları, Baltık Denizi üzerinde Rus keşif uçağını engelledi
15:08
Katil İsrail'in son saldırılarında 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetti
14:40
Marmaray 12 yılda 1,4 milyarı aşkın yolcuya hizmet verdi
15:33
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sıcak hava balonu etkinliği gerçekleştirilecek
14:38
Meclis'teki tarihi komisyonda yarın Bakanlar dinlenecek
15:17
Kocaeli'de çöken binadan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
50 paraşütçü Türk bayrağıyla Cumhuriyet için atladı
50 paraşütçü Türk bayrağıyla Cumhuriyet için atladı
FOTO FOKUS
MEB'den 29 Ekim'e özel yapay zeka ile canlandırılan video
MEB'den 29 Ekim'e özel yapay zeka ile canlandırılan video
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ