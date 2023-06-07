Sinan Oğan’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinan Oğan’ı makamında kabul etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Sayın Sinan Oğan’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte taşıyacağız." dedi.

Sayın @DrSinanOgan’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum.



Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte taşıyacağız. pic.twitter.com/5Kye4IZDub — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 7, 2023

Sinan Oğan da Cevdet Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayarak, "Nazik kabulünüz için biz teşekkür ederiz" dedi.