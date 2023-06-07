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Gündem
TRT Haber 07.06.2023 16:24

Sinan Oğan’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a ziyaret

Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.

Sinan Oğan’dan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sinan Oğan’ı makamında kabul etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Sayın Sinan Oğan’a nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı’na hep birlikte taşıyacağız." dedi.

 


 

Sinan Oğan da Cevdet Yılmaz'ın paylaşımını alıntılayarak, "Nazik kabulünüz için biz teşekkür ederiz" dedi.

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