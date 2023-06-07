Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada "Göklerin Kartalları, terör inlerini 'demirden pençeleri' ile yerle bir etmeye devam ediyor" sözleri kullanıldı.