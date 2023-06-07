Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada "Göklerin Kartalları, terör inlerini 'demirden pençeleri' ile yerle bir etmeye devam ediyor" sözleri kullanıldı.
Göklerin Kartalları, terör inlerini “demirden pençeleri” ile yerle bir etmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2023
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi hava harekâtıyla etkisiz hâle getirdi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/N2SBCotVqx