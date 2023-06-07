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Gündem
TRT Haber 07.06.2023 15:52

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada "Göklerin Kartalları, terör inlerini 'demirden pençeleri' ile yerle bir etmeye devam ediyor" sözleri kullanıldı.


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Irakın Kuzeyi PKK/YPG Terörle Mücadele
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