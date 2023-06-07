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Gündem
TRT Haber 07.06.2023 15:11

Erdoğan’dan Kahovka Barajı için uluslararası komisyon önerisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan’dan Kahovka Barajı için uluslararası komisyon önerisi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kahovka Barajında yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Türkiye olarak bu minvalde elllerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil barışın tesisine dair gayretlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti. 

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