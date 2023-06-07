Kabine üyeleri yemin etti

Genel Kurul, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplandı. Yeni kabine üyelerinin isimleri ve görevleri okundu.

"Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve sayın bakanlara görevlerinde başarılar diliyorum. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyen Bahçeli, daha sonra yeni kabine üyelerini yemin etmeleri için Genel Kurul Salonu'na davet etti.

Meclis'te yemin töreni.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan bakanlar TBMM Genel Kurulu'nda yemin ediyor. https://t.co/Z2xsr3Cdc2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 7, 2023

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TBMM Genel Kurulu'nda ant içti.

Daha sonra Bahçeli, birleşime 20 dakika ara verdi. Milletvekilleri, ant içen bakanları tebrik etti.

Meclis'te yemin töreni.



Yemin etmemiş milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda yemin ediyor.

https://t.co/uaQhpRlqYH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 7, 2023

Yemin etmeyen milletvekilleri yemin etti

Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da aralarında bulunduğu eski kabine üyesi bakanlar ile 3 milletvekili de yemin etti.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, yemin etmek üzere kürsüye geldiğinde, önce Genel Kurul'u selamladı, daha sonra ant içti.

Bahçeli, TBMM İçtüzüğüne göre milletvekillerinin, yemin töreni için kürsüde bulundukları sırada sadece yemin metnini okumaları gerektiğini, bunun dışında herhangi bir ifade kullanmamaları gerektiğini belirtti. Devlet Bahçeli'nin ant içmesi için kürsüye davet ettiği Vedat Bilgin, yeminini tekrar etti.

Eski Milli Eğitim Bakanı, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer de TBMM Geçici Başkanı Bahçeli'nin uyarısı üzerine yeminini tekrarladı.

TBMM İçtüzüğüne göre, yemin törenine katılamayan milletvekilleri, katıldıkları Genel Kurul toplantısının ilk birleşiminde yemin ediyor.