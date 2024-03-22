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Gündem
AA 22.03.2024 15:05

Sibergöz-28 operasyonlarında 34 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde düzenlenen Sibergöz-28 operasyonlarında 34 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Sibergöz-28 operasyonlarında 34 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "nitelikli dolandırıcılık", "çevrimiçi çocuk istismarı" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde Sibergöz-28 operasyonları düzenlendiğini belirtti.

İstanbul, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Tokat, Van, Muğla, Isparta, Niğde, Yalova, Osmaniye, Giresun ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda 34 kişinin yakalandığını açıklayan Yerlikaya, operasyonlarda 1 otomobil, 32 bin dolar, yüklü miktarda altın ve Türk lirası ile çok sayıda dijital materyale el konulduğunu ifade etti.

Giresun'daki şüphelilerin, sosyal medyada "GSM abonelerine özel uygun kredi çekimi" şeklinde oluşturulan sahte reklamları paylaşıp, yönlendirdikleri oltalama siteleri üzerinden haksız kazanç sağladığını belirten Yerlikaya, Niğde'deki zanlıların, Telegram programıyla, "bonus kazanma ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım" paylaşımları yaparak vatandaşları dolandırdığı bilgisini verdi.

Osmaniye'deki şüphelilerin, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi raporları doğrultusunda, "çevrimiçi çocuk istismarı" suçunu işlediklerinin tespit edildiğini de bildiren Yerlikaya, Zonguldak'taki zanlıların ise sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığını kaydetti.

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